Denne gjengen stemmer på vidt forskjellige partier

Det foregår valgvaker over hele fylket mandag kveld. På Cafe Madam Brix i Steinkjer var stemningen god da avisa stakk innom.

Forskjellig

På et bord treffer vi en glad vennegjeng. Latteren sitter løst, og de forsikrer om at stemningen er god, selv om gjengen stemmer på vidt forskjellige partier.

De forteller at det er veldig interessant å være sammen på en slik kveld, og de har planer om å holde ut lenge for å følge med på hvordan det - som er et ekstremt jevnt valg - vil ende.

– Vi skal i hvert fall få med oss partidebatten, Slår Rune Norum først.

Gir ikke opp

Ellers er det rimelig partitungt på utestedet når avisa er innom. På et bord sitter en gjeng fra Miljøpartiet De Grønne.

De var ikke helt fornøyde med forhåndsstemmingen, der partiet endte med 3,1 prosent oppslutning.

– Men vi gir ikke opp, sier en optimistisk leder i MDG Stjørdal Anne Marit Ligaard.

På bordet ved siden av treffer vi lokale Rødt-folk. Partiet ender på 2,7 prosent etter at forhåndsstemmene er talt opp.

Nestleder i Rødt Steinkjer, Håvard Krogstad-Wiborg påpeker at dette kan bli et historisk dag for partiet.

– Vi har ikke vært på tinget siden vår forløper (Rød Valgalianse, jour anm) var inne med Erling Folkvord.