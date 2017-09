Dette er flaggdagene

De offisielle flaggdagene er:

1. januar 1. nyttårsdag 21. januar H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag 6. februar Samefolkets dag 21. februar H.M. kong Harald Vs fødselsdag 1. mai Offentlig høytidsdag 8. mai Frigjøringsdagen 1945 17. mai Grunnlovsdagen 7. juni Unionsoppløsningen 1905 4. juli H.M. dronning Sonjas fødselsdag 20. juli H.K.H. kronprins Haakon Magnus' fødselsdag 29. juli Olsokdagen 19. august H.K.H. kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag 25. desember 1. juledag Bevegelig 1. påskedag Bevegelig 1. pinsedag Bevegelig Dagen for stortingsvalg

Samiske flaggdager

I 1992 fastsatte Den 15. samekonferansen syv dager som skulle være samiske flaggdager. Senere er flere dager lagt til.

6. februar

Samenes nasjonaldag. Den er til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.

2. mars

Sametinget i Finland ble åpnet (1996).

25. mars

Marimesse. Maria bebudelsesdag. En tradisjonell samisk merkedag.

24. juni

Midtsommer. Sankthansdagen.

9. august

FNs internasjonale urfolksdag.

15. august

Dagen da sameflagget ble godkjent, og Isak Sabas fødselsdag (han har skrevet teksten til den samiske nasjonalsangen «Sámi soga lávlla».)

18. august

Samerådet ble stiftet (1956).

26. august

Sametinget i Sverige ble opprettet (1993).

9. oktober

Sametinget i Norge ble åpnet (1989).

9. november

Sameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).

Kilder: Store norske leksikon og Regjeringen.no