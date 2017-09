Fattet Sandberg venter med jubelen

– Dette er tre prognoser som viser samme trend, men spenningen er like stor som den var i går, for det er tre partier her som ligger og vaker litt over og litt under. Og det er klart at det kan være alt fra fem til ti mandater, sier han til NTB.

– Den som har vært med på dette noen ganger, vet at dette kan endre seg. Jeg hørte det var stor jubel for fire nye år her, men det er vel kanskje å ta seieren litt på forskudd, sier han.

En som ikke ventet med å juble, var imidlertid partiets avtroppende parlamentariske leder Harald Tom Nesvik. Hans drøm kan nå gå i oppfyllelse:

– Jeg hadde en drøm om å levere fra meg en gruppe som er like stor som da jeg tiltrådte, sier han, nærmest med tårer i øynene.

Også partiets andre nestleder Ketil Solvik-Olsen gleder seg, selv om det kun er prognoser å vise til.

– Når vi ligger på rundt 15 prosent på de ulike prognosene, er det bare å glede seg, sier han.

Han mener sosialistisk side har tapt valgkampen ved å være «sure og gretne».