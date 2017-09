Morten fra Levanger midt i orkanen Irma

Mens Irmas sterkeste front passetre rett over boligkomplekset der Morten Stradquist (40) fra Levanger bor i Orlando, Florida, beveget tok han turen utendørs for å føle Irmas styrke.

Det skjedde mandag klokken 8.20 norsk tid. Da var klokken 2.40 på natten i Orlando.

– Jeg er seiler og har seilt i Biscaya med 27 sekundmeter vindstyrke. Det var heftige greier, men styrken på orkanen Irma her for 40 minutter siden var nok sterkere enn det jeg opplevde ute på havet, sier Sandquist til Trønder_Avisa.

En palme knakk

Værmeldingene i Orlando hadde varslet at det skulle bli 80 til 100 miles i timen.

– Jeg antar vinden hadde en styrke på 30-40 sekundmeter, sier Sandquist over Messanger til Trønder-Avisa like etter at han gjennomførte orkanvandringen.

Mens han var ute og gikk i orkanen Irma knakk en palme på motsatt side av boligkomplekset, og en rekke transformatorstasjoner i området blinket med kraftige blå blink

– Litt skuffet

Sandquist melder at orkanen oppleves som heftige greier, men utover palmen som knakk var det lite skader å se i hans område natt til mandag.

– Det har vært heftig, med mye vind og svært mye regn. Men egentlig er jeg litt skuffet over at det ikke vært så fryktelig mye vind før nå de siste tre timene.

Tar pilotutdanning

Sandquist har bodd i Orlando siden januar 2016, og skulle før helga ha gjennomført eksamensflyging på de to helikoptertypene han tar utdanning på i USA. Men slik ble det ikke.

– Samtlige helikoptre her ved Bristow Academy i Titusville ble pakket inn og sikret i god tid før Irma var ventet. Derfor er eksamensflygingen blitt utsatt, sier Sandquist som forteller at alle som oppholder seg i Orlando er oppe, selv om det er midt på natta.

– Klokka nesten tre på natta her nå. Ingen sover. Alle er bekymret, sier han.

Ikke mistet strømmen

Sandquists boligkompleks hadde ikke mistet strømmen da Trønder-Avisa snakket med ham mandag morgen, norsk tid.

– Vi har vært kjempeheldig. Jeg så på nyhetene nylig at 4 millioner husstander her borte har mistet strømmen som følge av Irmas herjinger. Vi forventer at strømmen blir borte i løpet av natta.

Håper på jobb

Etter at Irma har passert og samfunnet kommer i gang igjen, skal Strandquist gjennomføre eksamensflygingen. Deretter håper han på jobb i USA.

– Jeg har tillatelse til å jobbe her i USA ett år etter utdanning, og håper på muligheter for å få jobbe som pilot. Helst i Florida. Her er det jo sommertemperatur året rundt, selv når det er orkan, ler han.