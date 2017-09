KrF vil fordøye valgresultatet før de ser på samarbeid

Mens Venstre-leder Trine Skei Grande holdt sin tale fra Det Norske Teateret, var lyden skrudd opp og publikummet stille på KrFs valgvake. De to samarbeidspartnerne ligger begge farlig nær sperregrensa mens progosene tikker inn, imidlertid er det usikkert om samarbeidet fortsetter i neste regjeringsperiode.

- Vi er der at vi først må fordøye valgresultater de neste dagene før vi trekker bastante konklusjoner, sier andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad i KrF til NTB.

Ropstad vil ikke gi noen pekepinn på hvordan samarbeidet kan fortone seg.

- Vi har jo et utgangspunkt om at Erna Solberg skal være statsminister, så jeg ser det naturlig at vi fire setter oss ned og snakker om hvordan vi skal løse det framover. Så har jo Hareide pekt på at vi ønsker en sentrum-Høyre-regjering og ikke være et støtteparti for en Frp-Høyre-regjering.

Han påpeker at partiet ikke tar noen ting for gitt.

- Vi vet jo fortsatt ikke helt sikkert om vi er over sperregrensa.