Kreditorene tar kontroll i Norske Skog

I flere måneder har Norske Skog ført en meget komplisert refinansieringsprosess med sine kreditorer og aksjonærer. Nå har den største gruppen av kreditorer mistet tålmodigheten. Fem store fond tar kontrollen over konsernets fabrikker, skriver Dagens Næringsliv. Samtidig har Oslo børs stoppet all handel med aksjer i Norske Skog.

– Nå har det tatt såpass lang tid å få på plass en løsning. Det går ikke og nå har en prøvd alt mulig. Av hensyn til de operative virksomhetene i Norske Skog, så tiltrer nå de sikrede obligasjonseierne pantet og jeg settes inn i styret til Norske Skog as som styreleder for å hjelpe til at de syv fabrikkene drives videre uten problemer, sier tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt til Dagens Næringsliv.

De fem fondene Ocean Wood, Bluebay, Cyrus, Sampo og Blackstone overtar nå på vegne av kreditorgruppen alle verdiene i Norske Skog. Nå skal det etableres et nytt holdingsselskap som vi eie alle aksjene i Norske Skog og i de sju fabrikkene konsernet har igjen.

– Långiverne vil styre fabrikkene og tilføre dem likvidtet. Vi ønsker at de operative enhetene skal få en helt annen balanse og gjeldssituasjon slik at en kan fokusere på drift og utvikling av selskapet, sier Ombudstvedt til Dagens Næringsliv.

Flere dårlige meldinger

Den siste måneden har Norske Skog kommet med flere børsmeldinger om dårligere resultatutvikling i konsernet. Tidligere i sommer meldte de at de kommer til å ha rundt 900 millioner i brutto driftsresultat, men senest forrige uke kom meldingen om at de kommer til å tjene rundt 700 millioner i år. Og i dag varslet de at kraftprisene vil komme til å øke og vil koste konsernets europeiske fabrikker 200 millioner kroner mer i året i perioden 2020-2024. I Australasia øker strømregninga med 300 millioner i 2021.

– Vi har sett at det stadig kommer nye negative meldinger om selskapets driftsresultater. Nå senest i dag om energikontraktene. Vi gjør dette for å beskjytte egne verdier og sikre at Norske Skog ikke forvitrer videre, sier Ombudstvedt til DN.no.

De fem fondene har pantesikkerhet for sine lån på tilsammen 4,2 milliarder kroner. Dermed kan de kreve pantet og står først i køen når verdiene skal fordeles.