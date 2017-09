Mandag kommer redningsplanen

Mandag presenteres planen på en pressekonferanse i Oslo. Det skjer etter at det nye styret har gått gjennom de utkastene som kreditorene har kommet med.

Når planen er lagt fram har kreditorene ti dager på å akseptere eller forkaste planen.

Målet er å skape en "robust plattform" for videre utvikling av Norske Skog-konsernet, skriver ledelsen i selskapet. Det betyr at gjelda må reduseres betraktelig. Dermed slipper konsernet å bruke alle pengene de tjener til å betale renter. I dag betaler de over 11 prosent rente på et lån på 290 millioner euro. Det tynger så mye at de ikke har penger til å gjennomføre investeringsplanen sin. Målet der er at de skal ha 25 prosent av inntjeningen fra andre aktiviteter enn dagens innen 2020.

Dyrere strøm

Konsernet anslår fortsatt at brutto driftsresultat for 2017 blir på 700 millioner kroner. Det er 200 millioner svakere enn konsernet meldte etter første kvartal. Nå mener konsernet at kraftkontraktene konsernet har i årene framover vil gi ekstra kostnader i Europa på 200 millioner hvert år i perioden 2020 til 2024 og rundt 60 millioner i 2025 sammenlignet med kraftprisene i år.

Kraftprisene i Australasia øker også. Det gir fabrikken i denne regionen en ekstraregning på rundt 300 millioner kroner i året i 2021 og omtrent 250 millioner ekstra fra midten av 2022 fordi de langsiktige kraftkontraktene de har går ut. Samtidig understreker konsernet at disse tallene er estimater basert på dagens valutakurser og langsiktige kraftkontrakter. Disse kan endres over tid.