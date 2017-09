Ny LO-sjef i Trøndelag

LO slår sammen sine to avdelinger i Trøndelag fra nyttår. Resultatet blir at en av fylkessekretærene blir overflødige. Tangen - som i dag er LO-sekretær i Sør-Trøndelag - skal lede det nye felleskontoret. Dagens LO-sekretær i Nord-Trøndelag, Kristine Svendsen, fortsetter som spesialrådgiver i LO.

– Vi skal fortsatt ha kontor både i Steinkjer og Trondheim for å dekke hele regionen. Men når vi blir flere har vi mulighet til å spesialisere enkeltmedarbeidere i større grad, sier Kristian Tangen.

Han har bakgrunn som helsefagarbeider, senere tillitsvalgt i Trondheim kommune før han havnet i Fagforbundet sentralt. På LO-kongressen i 2009 ble han valgt inn som LO-sekretær, og satt i fire år til han ikke tok gjenvalg i 2013. Da ble han LO-sekretær i Sør-Trøndelag.

– LO i Trøndelag har 60.000 medlemmer i Sør-Trøndelag og 30.000 i Nord-Trøndelag. Vi skal fortsatt ha seks årsverk i organisasjonen, sier han.

Kristine Svendsen skal være med på omorganiseringsarbeidet for å skape ett LO i Trøndelag.

– En av mine hovedoppgaver er å jobbe med yrkesopplæringa. Ungdomskullene går nedover og det er viktig at vi sørger for at så mange unge som mulig tar fagutdanning slik at de kan dekke arbeidslivets behov, sier hun.