Reiser til Irak for å hjelpe

Almanea var åtte år gammel da hun og familen flyktet fra Irak. Nå reiser hun tilbake, sammen med Oddny Furunes Guamer og Partners Norge til det krigsherjede landet.

Kan bli tungt

Hun regner med at det kan bli spesielt og tungt å besøke landet.

– Det vil nok kunne gi meg en annen virkeligsorientering. Jeg frykter det synet som møter meg vil være ganske anderledes enn jeg husker. Men jeg har sagt at dersom jeg skulle dra tilbake, så var det for å hjelpe og bidra, forteller hun.

Almanea forteller at over 3 millioner mennesker er drevet på flukt innad i landet. Samtidig har 11 millioner kroner behov for humanitær hjelp.

– Men bare 43 prosent av pengene som dekker behovet for det aller mest nødvendige, er dekt opp så langt i år, forteller hun.

Lopper og penger

For å kunne hjelpe, har hun nå satt i gang innsamling til et loppemarked som skal gå av stabelen i Gymsalen på Ørmelen skole i Verdal førstkommende lørdag.

Hun kan allerede melde om god respons fra folk som ønsker å bidra.

– Jeg har hatt noen liknende prosjekter før i Levanger og Verdal. Folk er veldig villige til å støtte og bidra, forteller hun.

I tillegg til loppemarkedet tar de også mot bidrag i form av penger.

Almanea og de andre er i Irak mellom 14. og 20. oktober.

Det var i august at Almanea fikk tilbud fra Partners Norge om å bli med på turen.

– Det føles så riktig å gjøre det nå, sier hun avslutningsvis.