Skei Grande: Nå skal vi snakke sammen

- Nå skal vi, som Knut Arild Hareide nettopp sa, snakke sammen. Erna har sagt alle fire partiene skal ha dialog. Jeg håper vi får gode politiske resultater. Det viktigste for oss er gode resultater. Vi må se på hva som har fungert bra, og hva som ikke har fungert like bra. Vi skal bygge strategi for de neste fire årene, sier Skei Grande i partilederrunden på Stortinget natt til tirsdag.

Venstre-lederen sier det er for tidlig å si hvor veien går videre.

- Vi har fått et mandat og må finne ut hvordan vi skal forholde oss til det. Vi skal se hvordan vi kan finne en god løsning. Venstre får ny stortingsgruppe og jeg har behov for å samle mine rundt meg og bygge opp et lag som gir mandat til denne type samtaler, sier Venstres leder.