Støre sier Ap skal bruke god tid på å evaluere

Støre startet dagen etter valgnederlaget med en frokost med kona før han svingte innom sykehjemmet for å besøke sin mor.

Deretter bar det til partikontoret på Youngstorget der partilederen, nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng skulle forberede sentralstyremøtet som starter klokka 14 mandag.

Der står kun en sak på dagsorden: Hva gikk galt i Arbeiderpartiets valgkamp?

Mange forklaringer

– Vi skal bruke god tid, og vi skal gå gjennom resultatet og veien videre, sa Støre til Aftenposten på vei inn til partikontoret.

Analytikere og kommentatorer har pekt på flere mulige forklaringer på hvordan Ap kunne gjøre sitt dårligste stortingsvalg på 90 år – etter fire år med borgerlig regjering og et utgangspunkt som lå 10 prosentpoeng over det endelige valgresultatet:

Partiet bommet på historien om Norge da ledighetstallene snudde, partiet var for lite rødt, for lite grønt eller leflet for mye med KrF – er bare noen av teoriene. Støres personlige formue og den negative spiralen som farget valgkampen med stadig dårligere målinger trekkes også fram.

Grenseløs debatt

Til Aftenposten sier Støre at han vil legge opp til en åpen debatt:

– Jeg vil høre hva medlemmene har å si. Derfor vil jeg ikke kortslutte prosessen, sier partilederen.

Han legger til at sentralstyret består av folk fra hele landet som har erfaringer fra valgkampen. Diskusjonen skal få lov til å løpe uten at han setter grenser for debatten.

– Så skal vi forankre hvordan vi jobber videre med å forstå valgresultatet. Vi har også en vei foran oss med mange muligheter, sier Støre.