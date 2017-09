Fant sprengstoff under ransaking

Politiet i Steinkjer aksjonerte mot det avsidesliggende gårdsbruket, etter henvendelse fra Kripos. De satt med informasjon om at en mann i 20-årene over tid hadde importert materiale fra utlandet - som kan brukes til sprengstoff.

Bistand fra bomebgruppa

Bombegruppa ved Oslo politidistrikt bisto også det lokale politiet.

– Mannen forklarer at han har hatt interesse for sprengstoff - lest om dette på nett og skaffet seg kunnskap ved selvstudium, sier etterforskningsleder Leif Gundersen ved Steinkjer politistasjon.

Blant annet skal mannen ha sprengt trustubber i ren "Dynamitt-Harry-stil".

Hobbysprenging

Mannen har så satt sammen komponentene og detonert ladninger i nærområdet.

Flere naboer har hørt smell etter ladningene i det siste, senest i går.

Politiet tror foreløpig ikke at mannen har hatt andre motiver enn hobbysprengning.

– Nei, slik vi vurderer det har han forklart seg troverdig, sier Gundersen.

Løslates i kveld

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 188, for å ha framstilt ulovlig sprengstoff som kan sette liv og helse i fare.

Mannen blir trolig løslatt etter avhør i kveld.

– Slik saken står nå er det ikke aktuelt med fremstilling for varetektsfengsling, sier Gundersen.