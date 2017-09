Helitrans-helikopter havarerte i Finnmark

Det skriver NRK.

Helikopteret var leid av Finnmarkseiendommen, FeFo. De skulle ut og foreta kontroll av rypejegerne.

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk melding om hendelsen like over klokken 12:00 tirsdag.

Ingen av de fire ombord ble skadet.

Helikopteret som havarerte tilhører Helitrans, skriver NRK.

Helitrans har hovedbase på Trondheim Lufthavn Værnes. Selskapet eies 100 prosent av Nordenfjeldske Luftfart AS, ett datterselskap av Boa Investment AS som igjen eies av Taubåtkompaniet AS.