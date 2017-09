SAS innstiller 100 avganger på grunn av mulig streik

– På grunn av en eventuell opptrapping av streiken har SAS tatt forholdsregler og kansellert ca. 100 flyginger i morgen fram til klokka 14, torsdag 14. september, opplyser selskapet på sine nettsider.

Kan bli full streik

SAS er i møte med de streikende pilotene hos Riksmekleren onsdag ettermiddag i et forsøk på å unngå opptrapping til full streik fra torsdag.

Dersom det ikke blir enighet mellom SAS og pilotene innen midnatt natt til torsdag, trappes streiken opp fra to til samtlige norske piloter i selskapet.

SAS møter pilotenes fagforeninger til et nytt forsøk på mekling hos Riksmekleren klokka 14.00, får NTB opplyst.

Isfront

I forkant av meklingen gikk SAS-konsernsjef Rickard Gustafson ut med harde angrep på de streikende pilotene. Han omtalte kravene som «umulige»:

Gustafson mener at pilotenes krav når det gjelder lønn, turnus og andre forhold, samlet vil presse selskapets kostnader opp med 20–25 prosent.

– Det kommer ikke til fungere for oss. Vi driver i en bransje som er preget av knivskarp global konkurranse, der prisene er presset og marginene er små. Pilotenes krav er umulig å gå med på. Pilotene kan påføre stor skade på det norske samfunnet, ramme titusenvis av passasjerer og sette hele selskapets fremtid i fare, sier Gustafson til NTB.

– Utidig

Utsagnet førte til hoderysting hos pilotenes foreninger:

Parats forhandlingsleder Jan Levi Skogvang mener Gustafson snakker mot bedre vitende:

– Det er utidig av en konserndirektør å holde fast på et bilde av at våre samlede krav påfører selskapet økte kostnader på 20 prosent, når han vet at det ikke stemmer. Gjennom forhandlingene og fram til bruddet, ble våre krav naturligvis justert. Slik er det jo i alle forhandlinger, den første kravlisten er et utgangspunkt, og så plukker man derfra, sier Skogvang til NTB.

Forhandlingsleder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund, Jens Lippestad sier det på denne måten:

– Med de provokasjonene SAS fremsetter i mediene, ser det ikke lyst ut for en løsning.

SAS-initiativ

Meklingen, som starter ti timer før streiken eventuelt trappes opp, kommer i stand etter initiativ fra SAS-sjefen som begge pilotforeningene har takket ja til.

– Vi har strukket ut en hånd og ønsker virkelig å få til en løsning. Vi ønsker nye forhandlinger med bistand fra Riksmekleren, sa Gustafson til NTB onsdag formiddag.

– Foreløpig har vi bare lest hos NTB at Gustafson sier han ønsker å møte oss. Men vi er beredt. Så gjenstår det å se om den utstrakte hånden er åpen eller lukket, sa Skogvang.

– Det må foreligge et reelt tilbud som er bedre enn det vi allerede har avvist, lød Lippestads umiddelbare respons.

Han reagerer også på SAS-sjefens utsagn om at selskapet har jobbet døgnet rundt for å få til en løsning:

– Da er det merkelig at vi ikke har fått et enste tilbud etter at det ble brudd.

Samme vilkår

Ifølge Gustafson har SAS tilbudt de samme vilkårene til de norske pilotene, som førte til at det ble inngått avtaler med de danske og svenske pilotene.

Lippestad sa tidligere denne uken at SAS ikke har vist vilje til å komme de norske pilotene i møte.

Pilotenes krav i forhandlingene har vært fortsatt faste og hele stillinger, mer forutsigbar turnus og «et moderat lønnstillegg», sa han.