Visumtrøbbel ødelegger for Östersund

Den svenske klubben slo ut tyrkiske Galatasaray og greske PAOK i kvalifiseringen og er for første gang klar for europeisk gruppespill. Den første kampen mot Zorja Luhansk spilles uten klubbens to nykommere fra Ghana.

Kpozo var i sommer utleid til Tromsø og spilte et par kamper i norsk eliteserie. I likhet med Arhin fikk han ikke visum til Ukraina.

– Vi trenger alle våre spillere til denne kampen. Dette er veldig synd for oss, men ekstra synd for de to som ikke får være med, sier lagkaptein Brwa Nouri til TT.

Midtstopper Douglas Bergqvist mister også kampen i Lviv, men det er på grunn av skade.