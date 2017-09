Får penger til mat-innovasjon på sykehusene

Helse Midt-Norge har tildelt til sammen 13,5 millioner kroner til 18 innovasjonsprosjekter ved sykehusene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Sykehusene må også stille med 25 prosent egenfinansiering.

Ett av prosjektene har sitt utspring i Nord-Trøndelag. Lise Tuset Gustad ved klinikk for medisin og rehabilitering, som også var i bresjen da Helse Nord-Trøndelag vant priser for sitt blodpropp-prosjekt «Stopp sepsis sykepleier», får midler til et prosjekt som er kalt MATerVITALT.

Sliter med å få i seg mat

Bakgrunnen for prosjektet er at for en del store pasientgrupper er det vanskeligere å få i seg maten man trenger. Dermed utvikles det lett sykdomsrelatert underernæring.

– Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehus og sykehjem varierer mellom 10 og 60 prosent avhengig av hvilke grupper som er undersøkt, hvilke metoder som er brukt og hvilke grenseverdier som er satt for å stille diagnosen, heter det i prosjektbeskrivelsen på helse-midt.no.

Utfordringen for sykehusene er at de aller fleste arbeidsprosessene tilknyttet ernæringsplan og oppfølgingen av denne for hver enkel pasient, er manuelle operasjoner. Det er både tid- og ressurskrevende for sykehusene.

Radikal forandring

Målet med prosjektet til Gustad er å utvikle digitalt forsterkede arbeidsprosesser i ernæringsbehandling.

– Det er et mål om å utvikle IKT-verktøy som gjør at pasientene kan følges opp på en bedre og mer systematisk måte i ett helhetlig pasientforløp, går det fram av beskrivelsen av prosjektet.

– Ettersom det er meget begrenset digital støtte for dagens ernæringsbehandling, vil en framtidig digital arbeidsprosess kunne representere en radikalt ny situasjon for ernæringsbehandling i spesialisthelsetjenesten.