Leka søker om reversering av tvangssammenslåingen

Kommunal Rapport melder at KrF-representanter åpner for å reversere tvangssammenslåinger i Stortinget, dersom kommuner ber om det (krever innlogging).

– Dette er en gladmelding, nå får vi bare håpe at de står for dette, sier ordfører i Leka Per Helge Johansen (Sp).

Jobber med søknad

Dette er gode nyheter for Leka-ordfører Johansen. Han forteller at kommunen allerede har satt i gang arbeidet med en søknad om å få reversert vedtaket om å slå sammen Leka, Vikna, Nærøy og Bindal.

– Det jobbes med å få dette som sak til kommunestyret 28. september og sende det til Stortinget rett etterpå, sier han.

Han peker på at valget i Leka viste stor framgang til Senterpartiet.

– Vi har vært knalltydelig på at vi skal være egen kommune. Det var et sterkt og tydelig signal fra folket, sier han.

I en meningsmåling som Sentino gjorde for Trønder-Avisa i forkant av valget, viste at 54,4 av velgerne vender tommelen ned for sammenslåing. 32,5 prosent mente det var riktig.

Ber ikke om ekstra

Johansen er glad for at flertallet nå går i mot tvangssammenslåing, og håper at dette ikke sees på som et nederlag.

– Jeg håper at vi har et nytt storting som kan erkjenne at tvangssammenslåing var en dårlig ide. Vi ber ikke om noe ekstra. Vi vil bare fortsette å være Leka kommune, avslutter ordføreren.