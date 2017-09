Medier: Eksplosjon på t-banen i London

Ifølge Metros reporter på stedet har flere passasjerer blitt forbrent i ansiktet etter at en hvit beholder eksploderte bak i T-banevogna ved Parsons Green.

Kommer med mer informasjon

Deretter beskriver hun at vogna ble fylt av røyk, mens folk ble evakuert ut på plattformen ved T-banestasjonen.

En kvinne sier at beina hennes var skadd, og at hun så store flammer og hørte folk skrike om at en bombe hadde gått av.

Politiet bekrefter de har rykket ut på en hendelse ved T-banestasjonen, men utdyper ikke hva det dreier seg om. De sier de vil komme med mer informasjon så snart som mulig.

Tilsynelatende ser meldingene om at det var en eksplosjon ut til å være basert på en Twittermelding fra en av passasjerene på T-banevogna der hendelsen fant sted.

– Eksplosjon på Parsons Greens distriktslinjetog. En flammeball fløy ned i vogna og vi hoppet bare ut av døra, skriver passasjeren.

Londons transportansvarlige sier de «undersøker en hendelse ved Parsons Green». Også ambulansepersonell har kommet til stedet.

Delvis stengt

Togene mellom Earl's Court og Wimbledon på District Line er innstilt som følge av en hendelse på T-banen, opplyser Transport for London, som drifter banen.