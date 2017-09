Stålpris til Kimen kulturhus

Prisen deles ut annenhvert år European Convention for Constructional Steelwork, en europeisk bransjeorganisasjon som fremmer bruken av stål i bygg- og anleggsprosjekter.

– Jeg er utrolig stolt over at vi mottar denne prisen. Skanska, Stjørdal kommune, arkitektene, Rambøll og Brødrene Midthaug jobbet knallhardt sammen med å realisere dette fantastiske bygget og det er stort å se hvordan sluttproduktet er verdsatt, både av publikum og fagfolk. Jeg vil også gi en honnør til de dyktige fagarbeiderne våre. Deres håndverk på Kimen er av ypperste kvalitet og uten dem hadde ikke sluttproduktet blitt like bra som det ble. Helt siden 2011 har dette prosjektet vært en viktig del av livet mitt og det at vi fortsatt mottar priser for utformingen to år etter at bygget åpnet, viser hvor fantastisk Kimen kulturhus er. Dette er enda en merkedag for alle som har vært involvert i dette prosjektet og for Stjørdal, sier byggeleder Frode Berg i Skanska til bygg.no

– Her er det mange eksperter på ståldesign, og jeg tror denne prisen henger høyt i fagmiljøet. Veldig artig og gjevt å få være med og motta en slik pris, sier varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik til bladet.no.