KrF vil ikke ha kommune-omkamp

– Dette er ikke en type sak som egner seg for reversering, selv om vi stemte i mot. Vi gikk heller ikke til valg på å reversere dette, slik Sp gjorde. Vi tapte saken i Stortinget, og det har vi tatt innover oss, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til Dagbladet.

Det er ikke lenger flertall for tvangssammenslåinger på Stortinget, etter mandagens Stortingsvalg. Det gir vann på mølla for Sp, som gikk til valg på å reversere kommunesammenslåingene som ble vedtatt med tvang.

Blant de tvangssammenslåtte kommunene finner vi Leka, Nærøy, Vikna og Bindal.

Men en reversering krever at KrF står for det samme som de gjorde i juni, da tvangsvedtaket ble gjennomført.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, sier til Dagbladet at hun er overrasket over meldingen fra Bollestad om at KrF ikke ønsker omkamp.

– Det er ingenting som tilsier at KrF ikke nå kan stå 100 prosent på frivillighetslinja når de stemte for det i Stortinget. Det vil være merkelig om de ikke også skulle være enig i det når det blir diskutert i Stortinget på ny, for det vil det bli, sier Arnstad.

Hun oppfordrer KrF til å tenke seg grundig om.

– Når et slikt forslag kommer på bordet i Stortinget, håper jeg at KrF vil være oppriktig overfor sine velgere, sier Arnstad.