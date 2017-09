Sprer diabeteshumor med selvironi

7500 følgere på Snapchat og mer enn dobbelt så mange på Facebook får et innblikk i hverdagen til Mayzert, eller May-Britt Stene som hun heter. 36-åringen fra Namsos har levd med diabetes type 1 i 20 år, og velger å bruke humor for å bekjempe fordommer og uvitenhet.

– Jeg fikk diabetes midt i hormonhelvete, da jeg var 15 år. Bare tenk deg når du får mensen øker blodsukkeret, og har lyst på alt det søte i hele verden. Du blir jo bare drittlei, sier den verbale bartenderen.

Gjennom små filmsnutter beskriver hun hvordan det er å ha høyt eller lavt blodsukker, med glimt i øye og en stor porsjon selvironi.

– Når blodsukkeret stiger over tolv, er det som å sette et glass melk i sola. Du blir slapp, seig og det er fælt å være i live. Det kjennes ut som om tunga har tredoblet størrelse og at tennene ramler ut. Jeg er ingen god samtalepartner på høyt blodsukker, sier hun men en latter.

Når blodsukkeret synker under tre, er det en annen utgave av Mayzert som kommer fram.

– Da kan folk tro jeg er full eller rusa. Jeg får problemer med å prate, får ikke til å sette sammen ord, det pipler fram svetteperler på nesa, og pupillene blir knøttsmå, Jeg blir svimmel og "klæbbåt", beskriver Stene.