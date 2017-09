Mye fyll og bråk natt til søndag

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ole Tuset, sier det har vært mange henvendelser i løpet av natten.

– I all hovedsak har det vært ordensoppdrag, sier han.

I Levanger måtte politiet rykket ut etter at de fikk melding om at en person lå og sov på en bensinstasjon klokken 0245.

– Han våknet til, og dro fra stedet, men kom tilbake. Politiet dro til stedet, men mannen i 30-årene fra Levanger var svært beruset, og nektet å oppgi hvor han bodde. Han var nokså ufin overfor patruljen, og ble belønnet med en anmeldelse for ordensforstyrrelse, sier Tuset.

I Namsos ble politiet kontaktet av en 19 år gammel mann like etter midnatt, som følte seg urettferdig behandlet på et utested.

– Vi dro dit og tok en prat med han. Vi oppfordret begge partene til å anmelde saken. For å unngå eventuelle ytterligere ordensforstyrrelser fikk mannen et pålegg om å holde seg bort fra området til i dag tidlig. Han ble imidlertid påtruffet 12 minutter senere i det samme området, og blir anmeldt for å ikke ha etterkommet pålegget, sier Tuset.

I Steinkjer ble politiet gjort oppmerksom på at en mindreårig jente fra Verdal sparket og bulket bakluka på en bil.

– Dette blir ordnet opp mellom partene uten at politiet involverer seg ytterligere, men foreldrene blir nok varslet, i og med at hun er mindreårig.