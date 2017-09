Fosdalen Industrier gjenoppstår

Depresjon og fortvilelse preget industrimiljøet i Malm etter konkursen i Fosdalen Industrier AS i juli. Allerede denne uka kan tidligere ansatte igjen kan komme i arbeid.

– Det er nå inngått nødvendige avtaler som legger grunnlaget for at Nye Fosdalen Industrier AS (NFI) kan etableres og startes opp, skriver Nye Fosdalen Industrier AS og Verran kommune i en felles pressemelding.

Terje og Bjørnar Skjevik, som begge har lang erfaring og et omfattende nettverk i verkstedbransjen, er eiere av det nye selskapet. Deler av den tidligere ledelse, ved Stig Malmo og Ola Kr. Folladal, vil inngå som nøkkelpersoner i NFI.

Ifølge pressemeldingen har NFI inngått avtale med Sparebanken Midt Norge om kjøp av driftsmateriell, varebeholdning og løsøre fra boet i Fosdalen Industrier AS. Innovasjon Norge deltar i finansieringen av det nye selskapet. Det kommunale eiendomsselskapet Beitstadbygg AS vil leie ut produksjonslokaler til NFI.

Da Fosdalen Industrier AS gikk konkurs i juli mistet rundt 30 ansatte jobben. Nå kan 12 av disse gjenoppta arbeidet.

NFI vil allerede i uke 38 starte opp produksjonen med ca. 12 operatører, med en opptrapping utover høsten, står det i pressemeldingen.

– Ny aktivitet ved NFI vil bety mye for mange, medarbeidere vil komme i arbeid – framtiden for mange personer og familier vil sikres. Industritradisjonen i Verran vil føres videre gjennom NFI, skriver kommunen og det nye selskapet i pressemeldingen.