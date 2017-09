Hurtigruten deles opp

Kontraktene skal gis til rederiene med lavest pris når Samferdselsdepartementet lyser ut anbudet på kystruta mellom Bergen og Kirkenes.

– Kystruten, som i dag betjenes av Hurtigruten ASA, skal fortsatt være helårlig med daglige seilinger til de samme havnene som før, lover samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil ha konkurranse

Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er regjeringen opptatt av å stimulere til konkurranse.

– Konkurranse bidrar til at vi oppnår et godt tjenestetilbud for kystbefolkningen, samtidig som passasjerer og staten ikke må betale mer enn det som er nødvendig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statsråden lover strengere krav til redusere utslipp og bruk av landstrøm.

Tre pakker

Den store forskjellen fra 2021 blir at Hurtigrutens i dag elleve samlende ruter på strekningen lyses ut som tre pakker.

Konkurransen deles inn i tre pakker, slik at flere leverandører kan betjene ruten. To av pakkene har fire ruter, mens den tredje har tre ruter. Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen-Kirkenes, og alle havner på ruten skal fortsatt betjenes daglig. Den nye kontrakten har en varighet på 10 år med mulighet for å forlenge med ett år.

– Kanskje vinner ett rederi. Kanskje deles det på tre parter. Det vil tiden vise, sier samferdselsministeren.

Vil unngå ESA-bråk

Hurtigruten ASA sin avtale på strekningen Bergen-Kirkenes løper ut 31. desember 2019, med mulighet for ett års forlengelse. Målet med oppdelingen er ifølge departementet og unngå at overvåkingsorganet ESA igjen reiser spørsmål om utbetaling av ulovlig statsstøtte.

Ny avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten skal inngås med virkning fra 1. januar 2020 eller 1. januar 2021, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Vil kjempe om jobben

I vår var rederiets konsernsjef Daniel Skjeldam tydelig overfor nettstedet Sysla Maritim at Hurtigruten vil kjempe for å beholde jobben.

Det vil ligge krav at rederiene samarbeider hvis strekningen fordeles på flere parter.