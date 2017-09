Vil gjøre seks milliarder gjeldskroner til aksjer

Konsernstyret i Norske Skog vil redusere gjeldsgraden ved å gjøre om seks milliarder kroner til aksjer og gi dem til kreditorer og aksjonærer.

Forslaget til redningsplan for Norske Skogindustrier ASA, Norske Skog, ble lagt fram av styreleder Christen Sveaas mandag.

Forslaget innebærer at to tredeler av dagens gjeld på ni milliarder kroner gjøres om til aksjer. De sikrede kreditorene får 94 prosent av aksjene, de usikrede långiverne får 4 prosent, mens aksjonærene vil få 2 prosent av aksjene.

– Litt til alle

– I dette forslaget er det litt til alle. Vi har fått innspill fra begge leire og har prøvd å ta hensyn til dette. Men alle vil vel alltid ha litt mer. Ingen er fornøyde, men alternativet er verre, sier Sveaas.

Selskapets kreditorer har ti virkedager på seg til å vurdere forslaget. 75 prosent må si ja for at forslaget skal gå gjennom.

– Hvis de sier nei til dette, vil det være slutt for Norske Skogindustrier ASA, det vil være null igjen til aksjonærene og null igjen til de usikrede kreditorene, sier Sveaas.

Fabrikkene uberørt

Han understreker at uansett hva som skjer vil driften av selskapets sju fabrikker fortsette under datterselskapet Norske Skog AS.

Men morselskapet Norske Skogindustrier ASA med andre datterselskaper vil være ferdige og bli avviklet.