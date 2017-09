Advarer mot nattevasking

De fem siste årene har oppvaskmaskinger, vaskemaskiner og tørketromler vært kilden til mer enn 180 boligbranner i Norge. Nå har Norsk Brannvernforening spurt nordmenn om deres vaner ved bruk av slike maskiner.

Verst av alle er barnefamiliene. Der bruker hver tredje person vaskemaskiner og hver femte bruker tørketrommel uten tilsyn.

- Tidsklemma kan være brannfarlig. Husholdningsapparater der varmeelementer og elektronikk møter støv og fukt, kan dessverre utgjøre en fare. Her bør folk være årvåkne, påpeker administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen i en pressemelding.

Frykter automatene

I år og neste år monteres automatiske strømmålere som gir mulighet til å måle strømforbruket for hver time. Det vil igjen føre til at strømprisen blir lavere på natta enn på dagtid. Det liker ikke forsikringsselskapene og brannvernforeningen.

– Etter komfyren er vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler noen av de mest brannutsatte el-apparatene vi har. Disse bør kun benyttes mens det er voksne til stede i boligen, og ikke om natten mens alle ligger og sover, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If.

De advarer mot å vaske på natta.

– Av hensyn til brannsikkerheten vil vi advare mot et prissystem for nettleie og strømforbruk som frister folk til å bruke vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner om natten. Vår bekymring er at forbrukerne vil havne i en skvis mellom billigere strøm og risikofullt strømforbruk om natten, fremholder Rolf Søtorp.

I undersøkelsen svarer nesten halvparten av de spurte at det kan hende de vil komme til å vaske på natta hvis strømmen blir billigere da. Blant småbarnsforeldre er det så mange som 60 prosent som svarer det.