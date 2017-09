Endelig avslag for vindkraftsøknad i Meråker

Samtidig som departementet har avslått søknaden fra E.ON, har de også innvilget TrønderEnergi konsesjon for å bygge vindkraftverk på Stokkfjellet i Selbu.

- Stokkfjellet vindkraftverk er et teknisk/økonomisk meget godt vindkraftverk, med store muligheter for realisering. Prosjektet har oppslutning hos grunneierne og i Selbu kommune, og kan gi næringsutvikling lokalt både under anlegg og drift, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Vindkraftverket ved Stokkfjellet ble påklagd av både reindrifta og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men departementet mener kraftverket ikke vil være til hinder for næringa.

Når det gjelder kraftplanene i Meråker var imidlertid klager fra blant andre reindrifta nok til å stoppe prosjektet.

- Departementet har i avslaget lagt vekt på hensynet til reindriften, landskap og friluftsinteressene. I tillegg har innvendingene mot prosjektet fra svenske myndigheter vært av betydning for departementet i den sammenheng, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.