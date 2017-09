Fortstatt fengsling

Inntrøndelag tingrett forlenget fengslingen av mannen med fire uker i dag. Sammen med sin kone er han siktet for grov kroppskade mot hennes tre år gamle datter.

Han har sittet fengslet siden 28. juni i år. De to første ukene med brev- og besøksforbud. Etter det har han sittet med brev- og besøkskontroll.

Det var natt til mandag 26. juni at AMK-sentralen fikk melding om at ei jente på tre år var skadet. AMK rykket ut og legen som behandlet jenta slo umiddelbart alarm, og mente at hun måtte være utsatt for vold. Legen kontaktet barnevernet, som igjen varslet politiet – klokken 03.02.

Kort tid senere ble jenta fraktet til St. Olavs Hospital i luftambulanse med alvorlige hodeskader. Onsdag 28. juni døde hun av disse skadene.

Foreløpig rapport er klar

Politiet har gjennomført mange avhør i saken. De har også fått en foreløpig sakkyndig rapport på skadene på den avdøde jenta, og den endelige rapporten skal være klar innen 30. september. Politiet mener mannen må sitte i varetekt fordi den sakkyndige rapporten krever avhør av flere vitner, både personer som allerede er avhørt og nye vitner i familiens omgangskrets. Politiet ønsker ikke at han skal ha mulighet til å påvirke vitnene.

De to søsknene til det avdøde barnet er nå i barnevernets omsorg på hemmelig adresse. De skal avhøres i begynnelsen av oktober. Politiet mener også at mannen må sitte i fengsel for å unngå at han kontakter barna.

Misfornøyd med framdriften

Inntrøndelag tingrett fengslet barnemora på nytt 7. september i år. Da fikk ikke politiet medhold i sitt krav om fire ukers fengsling. Tingretten mente framdriften i etterforskningen går alt for sent. Derfor går denne fengslingsperioden ut 21. september. Kvinnen har store fysiske og psykiske plager etter dødsfallet. Hun var høygravid da treåringen døde og fødte senere et barn.