Hareide til borgerlige samtaler uten mandat

Hareides forhandlingsmandat vil først bli meislet ut under KrFs landsstyremøte som åpner med partilederens tale fredag formiddag. I forkant av landsstyremøtet har KrFs nye stortingsgruppe sin første samling. Begge deler skjer på Hotell 33 på Økern i Oslo.

Venstre-leder Trine Skei Grande vil på sin side få innspill og mandat når hennes nye stortingsgruppe konstituerer seg i et at Stortingets møterom onsdag ettermiddag.

Støtte fra begge

Statsminister Erna Solberg (H) har ikke gitt opp håpet om å få med seg både Venstre og KrF på et samarbeid når de fire partilederne på borgerlig side til nye samtaler torsdag kveld.

En stor endring i den stortingsperioden vi nå går inn i, er at Høyre og Frp er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall, mot bare ett av partiene i forrige periode. Valget ga et ikke-sosialistisk flertall med 88 mandater. Men det er et åpent spørsmål hvilken form et eventuelt samarbeid kan få.

Flere mulige utfall

Tillitsvalgte i KrF og Venstre har etter valget tatt til orde for å gå inn i regjering, mens andre har advart mot en slik løsning. I Venstre er det i tillegg varslet utmeldelser dersom partiet går inn i en regjering med Frp.

Gitt at Høyre/Frp-regjeringen fortsetter, er dette noen av de mulige utfallene:

Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget.

En form for avtale med Venstre og KrF om støtte etableres.

Høyre og Frp får med seg Venstre inn i regjeringen og søker støtte hos KrF eller andre partier til budsjett og enkeltsaker.

Både KrF og Venstre går inn i regjeringen.

