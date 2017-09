Lanserer kryss-kompromiss i Åsen

Det har lenge vært diskutert hvor og hvordan kryssene skal plasseres ved Åsen, Nye Veiers «nordligste punkt» så langt.

I kommunedelplanen er det lagt opp til to helkryss (toplanskryss) i Åsen-området, men dette kan vanskelig forsvares samfunnsøkonomisk for et tettsted med rundt 1700 innbyggere, mener Nye Veier. Flere alternativer er derfor vurdert.

Nå signaliserer utbyggingssjef Jørund Gullikstad i Nye Veier at et helkryss sør for Åsen og et halvkryss i nord, kan bli et kompromiss som Nye Veier muligens aksepterer i planprosessen med Levanger kommune. Det skriver Nye Veier på sin egen nettside.

Godt nytt for Frosta

– Vi har ikke låst oss til én løsning, og det er politikerne som bestemmer. Men slik det ser ut nå er det lite sannsynlig at det kommer et helkryss «på midten» i Åsen, opplyste Gullikstad i et møte i Stjørdal Næringsforum, avdeling Frosta, forleden.

Ifølge Nye Veiers utbyggingssjef for Ranheim–Åsen er det mest behov for et fullverdig toplanskryss sør for Åsen, det vil si ved Kleiva i Vuddudalen. På nordlig side av Åsen mente han det er mest aktuelt med et halvkryss i Vassmarka for nordgående trafikk.

For de næringsdrivende på Frosta var dette gode nyheter. Hver dag transporteres 700 tonn grønnsaker, slaktedyr og fôr fra Trøndelags «kjøkkenhage» – og for denne tungtrafikken har den skisserte kryssløsningen klare fordeler. Den gir dessuten langt mindre trafikkbelastning gjennom selve tettstedet Åsen.

Stein fra E6-tunnel?

Forsamlingen lyttet også med interesse da Gullikstad informerte om at dagens E6 rett sør for Åsen vil bli bygd om og trukket vestover for ikke å komme i konflikt med jernbanens elektrifiseringsarbeid på denne strekningen. Dette vil skje før Nye Veiers motorveiprosjekt og gir muligheter for ny lokalvei «bak» Åsen kirke, med tilknytning til fylkesvei 753 som snirkler seg mot Frosta, slår Nye Veier fast på nettsiden sin.

Denne veien er i så dårlig forfatning at en av møtedeltakerne slo fast: «Vi har bra gangvei, men mangler bilvei!» Gullikstad ble derfor spurt om sjansene for å transportere stein fra det store tunnelprosjektet i Forbordsfjellet til etterlengtet oppgradering av Frostaveien.

Heller ikke her ønsket utbyggingssjefen å utelukke noe. Han minnet likevel om Nye Veiers avtale med Avinor om å levere steinmasser for utvidelse av Værnes.

Gullikstad så også for seg at steintransporten fra Forbordsfjellet til Frosta kan bli i dyreste og lengste laget, i alle fall med bil. Et alternativ kunne være å frakte stein sjøveien med lekter fra Langstein. Men også her blir prisen høy. Kanskje høyere enn leveranser fra lokale steinbrudd?

– Må på banen!

– Det er mulig det ikke er realisme i akkurat disse forslagene. Men poenget er at Frosta må på banen! Om ikke lenge rigges apparatet for Trøndelag størst samferdselsprosjekt. Da er det viktig at vi ser mulighetene, sa Gustav Myraune, leder i næringsforumet.

Den aller viktigste oppgaven er å få oppgradert Frostaveien, mente Myraune. Men han så også for seg havneutbygging og utvikling av annen næringsvirksomhet i kjølvannet av E6-prosjektet.

På dette punktet fikk han klar støtte fra Nye Veiers utbyggingssjef. Med ferske entreprenørerfaringer fra ny E6 i Nord-Gudbrandsdalen kunne Gullikstad fortelle at hele førti prosent av arbeidsoppdragene der ble utført av lokale næringsdrivende.

– Et stort veiprosjekt skaper masse aktivitet og krever utallige leveranser. Her er det muligheter for den som vil, poengterte Jørund Gullikstad på nettsiden.