Truer med å utslette Nord-Korea

Trumps uttalelse kom da han tirsdag debuterte som taler i FNs hovedforsamling i New York. Han omtalte igjen landets leder Kim Jong-un som «rakettmannen», og sa at han så ut til å være ute på et «selvmordsoppdrag».

– Det er på tide at Nord-Korea forstår at den eneste framtiden de har er uten atomvåpen, sa Trump, som slo fast at USA har styrken som skal til for å ødelegge Nord-Korea fullstendig.

Han takket spesielt Russland og Kina for å ha gått med på sanksjoner mot landet, men sa også at verden må gjøre mer.

Kritiserte Iran

Han var heller ikke nådig mot Iran, og kalte atomavtalen med landet for en skam. Han kom med sterk kritikk av den iranske regjeringen.

– Det iranske regjeringen leder en økonomisk utmattet kjeltringstat, sa Trump.

Også Cuba og Venezuela fikk passet påskrevet av Trump, og han kritiserte også FN som organisasjon.

– For ofte har fokuset vært på byråkrati og prosess, sa Trump, og gjentok tidligere uttalelser om USAs økonomiske bidrag til FN.

– USA betaler 22 prosent av budsjettet. Det er mer enn noen annen nasjon, sa han.

Setter USA først

– Jeg vil alltid sette USA først, sa Trump fra talerstolen, og høstet applaus da han understreket at han mener de andre verdenslederne bør gjøre det samme.

– Vi kan ikke lenger utnyttes eller gå inn i ensidige avtaler der USA ikke får noe igjen. Jeg vil forsvare USAs interesser før noe annet, men det er i alles interesse å søke en fremtid der alle nasjoner kan være suverene stater, sa han.

– Verden er tryggere når nasjoner er sterke, uavhengige og frie, sa den amerikanske presidenten fra talerstolen.

Den amerikanske presidenten startet sin tale med å skryte av USA.

– Arbeidsledigheten er på sitt laveste nivå og flere er i arbeid en noensinne. Vi har akkurat erklært at vi skal bruke 700 milliarder på forsvar og militæret. Militæret vil snart være på sitt sterkeste, sa Trump til hovedforsamlingen i FN.

(©NTB)