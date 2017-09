Dumper Steinkjer i regionalt samarbeid

Etter at næringsforeningene i Steinkjer, Levanger og Verdal i forrige uke var på felles tur til Riga i forrige. har det vært en debatt på Innherred om hvorvidt det er naturlig å opprette et regionalt samarbeid - ikke ulikt det namdalskommunene har gjort i Region Namdal.

Foreslo Innherred-samarbeid

Forsker Roald Sand ved Trøndelag forskning og utvikling mente det ligger et stort potensial i at de tre innherredsbyene smeltes sammen i tiden fram mot 2030.

Nå har imidlertid ordførerne i Verdal, Levanger og Stjørdal sendt ut invitasjon til en pressekonferansen torsdag ettermiddag, hvor temaet er nettopp etablering av regionalt samarbeid.

Ser sørover

Dermed tyder det på at Steinkjer er utelatt i det nye samarbeidet. Verdalsordfører Bjørn Iversen (Ap) sa til Trønder-Avisa før helga at det er langt mer naturlig for han å se sørover når det gjelder å posisjonere seg i det nye landskapet når trøndelagsfylkene slår seg sammen fra nyttår. Det samme har kollega Robert Svarva (Ap) sagt, når innherredskommunene har hatt samtaler om regionalt samarbeid tidligere.

Stjørdal er fra før en viktig brikke i Værnes-regionen, men nå ser det ut som at de tre sørlige bykommunene i Nord-Trøndelag velger å knytte tettere kontakt i tiden framover.