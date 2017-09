FlyViking med ny rute i Trøndelag

Det går frem av en pressemelding sendt ut etter at formannskapet i Ørland kommune, gav enstemmig grønt lys for avtalen under et hasteinnkalt møte torsdag formiddag.

- Dette er en god nyhet for hele regionen og en stor dag for sivil luftfart til og fra Fosen samt kysten av Trøndelag, sier ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune i pressemeldingen. Kommune er eier av den sivile flyterminalen Ørland lufthavn.

Mandag til fredag blir det to daglige avganger i hver retning mellom Ørland og Gardermoen, mens det søndager blir én avgang i hver retning.

Må bruke tilbudet

- Jeg har positive forventinger knyttet til denne nye ruten. Når vi etablerer oss på nye destinasjoner så ligger det til grunn at vi tror at vårt tilbud vil være attraktivt for de reisende. Vi er et selskap som tilbyr flybilletter til lave priser. For at vi skal kunne opprettholde et godt flytilbud, og samtidig holde prisene nede er vi imidlertid avhengig av at vårt rutetilbud blir brukt av de reisende, så enkelt kan det sies, forteller styreleder Ola Olsen i Fly Viking i pressemeldingen.

FlyViking benytter seg av flytypen Dash 8-100, og har plass til 39 passasjerer. Tidligere denne måneden etablerte de også rute på Trondheim lufthavn Værnes.

Uavklart rundt Air Norway

- Dette er en stor dag. Med FlyViking blir det dobbelt så stor kapasitet, dobbelt så mange avanger, til halve prisen, sier ordfører Myrvold til Trønder-Avisa.

Han er klar på at de nå må få til et samarbeid med andre transportaktører, slik at det korresponderer med den nye ruta. Videre peker han på at forsvaret nå får en helt annen tilgjengelighet med et slikt flytilbud.

Ruta mellom Ørland og Gardermoen trafikkeres allerede av Air Norway, som eies 50 prosent av Ørland kommune. Det er uavklart hva som skjer med dagens ruteopplegg.

- Det blir opp til styret i Air Norway å bestemme hva som skjer videre med selskapet. Som styremedlem ønsker jeg ikke å kommentere dette ytterligere, sier ordføreren.

Air Norway er et såkalt virtuelt flyselskap og eies av Ørland kommune og det danske flyselskapet North Flying. De opererer en 19-seters Fairchild Metro på denne ruta i dag.

FlyViking starter opp den sin rute 16. oktober.