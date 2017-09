Nydelig vær i helga

Det har vært godt vær og behagelige temperaturer i fylket de siste dagene. Dersom du bare har ventet på, og grudd deg til at kvikksølvet skulle droppe, kan du puste rolig ut.

Russland

Ifølge vakthavende meteorlog Bjart Eriksen er det et høytrykk over vestlige deler av Russland som får æren for det fine været.

Vind fra sørøst fører imidlertid til at det kan bli noe mer skyet vær i grensetraktene i Sør-Trøndelag.

- Men det blir tørt. Usikkerhetsmomentet ligger i hvor mye skyer det blir, sier meteorlogen.

Han konstaterer likevel at trønderne nå får en fin høstperiode, som ser ut til å vare i hvert fall en uke.

(Saken fortsetter under bildet):

Temperatursvingninger

Dette flotte høstværet gir også utslag på kvikksølvet. Ifølge Eriksen kan temperaturen bli mellom 15 og 18 grader på dagtid

- Men det vil bli store forskjeller på dag og natt. På natterstid kan temperaturen komme helt ned i 5 grader for eksempel i Steinkjer, rapporterer han.

Bortsett fra i fjellstrøkene, ser det ikke ut til at nattefrosten vil melde sin ankomst på en god stund.

Det ser altså ikke ut som om trønderne må pakke bort sommerklærne riktig ennå. Kanskje det blir anleding til å besøke bystranda i Steinkjer, som nettopp ble friskmeldt?