Verdal, Levanger og Stjørdal vil danne eget regionråd

I dag lanserer ordførerne i de tre sørligste bykommunene i Nord-Trøndelag ønsket om et eget regionråd på en pressekonferanse på Skatval. Samarbeidet mener de skal ha navnet Regionråd Midt-Trøndelag.

60.000 innbyggere

- Vi tre nærmeste "småbykommunene" representerer alene snart 60.000 innbyggere, og er vesentlige mht. aktivitet, samferdsel, kultur og andre samfunnstjenester. Hvordan skal vi med vår beliggenhet og strukturer samordne oss i Trøndelag, står det å lese i en melding signert ordførerne Ivar Vigdenes, Robert Svarva og Bjørn Iversen.

De skriver at ambisjonen med rådet er å synliggjøre det de mener er et svært mangfoldig «mellom-land» i aksen Trondheim-Steinkjer.

- Både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer utgjør kommunene mellom Trondheim og Steinkjer et naturlig tyngdepunkt, står det.

Likevel understreker ordførerne at selv om Verdal, Levanger og Stjørdal er grunnmuren i et slikt regionråd, vil det være naturlig at andre kommuner også kan bli en del av samarbeidet.

Søker nye løsninger

Siden Innherred samkommune, samarbeidet mellom Levanger og Verdal, snart opphører mener ordførerne i de to kommunene at de må søke nye løsninger for regionråd. Det poengteres i skrivet at et sørvendt samarbeid er vel så naturlig som et nordvendt - mot Steinkjer.

I en orientering skriver de: "Det foregår store endringsprosesser i Trøndelag og resten av landet, og fra 1. januar er Trøndelag fylke en realitet. To fylkeskommuner blir til en, to fylkesmannsembeter blir til ett og så videre. Steinkjers rolle som administrasjonssted i det nye fylket er beskrevet og ivaretatt".

Betydelig samarbeid

De spør deretter hva endringene betyr for kommunene nord for Trondheim.

- Samtalene mellom rådmenn i Stjørdal, Levanger og Verdal kan konkluderes med at disse tre kommunene, også med omliggende mindre kommuner, kan representere et betydelig samarbeid - gjerne formalisert som regionråd, står det i meldingen.

Legges fram for politikerne

Ordfører Bjørn Iversen understreket på en pressekonferanse i dag at dette er et initiativ fra de tre ordførerkollegene, og at deres rådmenn nå utarbeider en formell sak til kommunestyrene i de respektive kommunene - med sikte på å etablere Midt-Trøndelag regionråd.

- Jeg vil understreke at det ikke er noen ekslusiv forening - ingen losje - som dannes. Om for eksempel Steinkjer finner det fornuftig å være med, så hjerteligg velkommen. Om Malvik finner det fornuftig - hjertelig velkommen. Og de mindre kommunene rundt oss er også hjertelig velkomne. Det handler ikke om å være eksklusiv, men det handler om å ta et initiativ, sier Iversen.