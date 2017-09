Ektepar stjal 2,6 tonn tomhylser – dømt til ubetinget fengsel

Et tysk ektepar i 60-årene ble i sommer tatt for å ha stjålet 2,6 tonn tomhylser fra skytebaner. Nå er de dømt til 10 måneders ubetinget fengsel.

– I tillegg har de fått en inndragningssum på 100.000 kroner, hvor bobilen ble stilt som sikkerhet, sier kvinnens forsvarer Hilde Guldbakke til NRK. Det var Bodø Nu som omtalte saken først.

Ekteparet ble stoppet i bobilen sin i Nord-Trøndelag i august, og de ble siktet for opp mot 30 tyverier av tomhylser på ulike skytebaner.

- Merkelig sak

De dømmes også for å ha innført skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon uten tillatelse. Politiet har fått anslått at verdien samlet sett er på rundt 52.000 kroner.

– Innenfor vinningskriminalitet er det noe av det merkeligste jeg har opplevd, sier Guldbakke.

I dommen går det fram at dette ikke er den første gangen de har vært i Norge for å stjele tomhylser. Ved minst fire tidligere anledninger har de reist til Norge for å stjele tomhylser, som de så solgte i Tyskland.