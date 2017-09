Får selge pasienthotell

Helse Midt-Norge vil selge pasienthotellet for å delfinansere et nytt senter for psykisk helse ved sykehuset i Trondheim. Senteret for psykisk helse planlegges som en del av en samlet campus ved NTNU, og er et samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs hospital og NTNU. Ved salg av pasienthotellet forutsetter Helse Midt-Norge at bygget fortsatt skal fungere som pasienthotell i regi av St. Olavs hospital.

– At muligheten for salg er blitt avklart i dag, betyr at St. Olavs hospital kan fortsette arbeidet med å utrede et nytt senter for psykisk helse sammen med NTNU, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

26. oktober åpnes nytt akuttilbud for psykisk helse på Østmarka. I foretaksmøtet i dag ble det også åpnet for salg av Brøseteiendommen, som skaper grunnlag for å bygge ny sikkerhetsavdeling på Østmarka. I tillegg har statsråden godkjent salg av Tiller DPS og BUP Lian. Dagens tilbud ved Tiller DPS og BUP Lian er planlagt videreført i det nye senteret for psykisk helse.