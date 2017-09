Legger ned asylmottak i Meråker

Utlendingsdirektoratet (UDI) varsler at de legger ned ytterligere seks asylmottak med til sammen 640 mottaksplasser over hele landet.

Det er Hero Norge som driver mottaket for enslige mindreårige i Meråker. Det har plass til 30 personer. Det er ett av tre mottak for enslige mindreårige som legges ned i denne runden. De to andre ligger i Vågan i Lofoten og i Porsgrunn.

De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak, Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak.

– Det er krevende å legge ned veldrevne og gode asylmottak, men behovet for mottaksplasser er stadig synkende, skriver fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI i en pressemelding.

Mottakene legges ned ved årsskiftet.

Ved utgangen av august bodde det vel 7.500 personer på norske asylmottak. Det er om lag 6.000 færre enn ved årsskiftet. Vel 1.600 av disse har fått endelig avslag på søknaden, og utreiseplikt. Færre enn 2.000 venter på at søknaden skal behandles.

Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 6.600 sengeplasser igjen på asylmottakene. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

UDI har to mottak igjen i Nord-Trøndelag når mottaket i Meråker er lagt ned.