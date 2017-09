Overhalla-dødsfallet: Siktet mor til jente (3) begjært løslatt

Kvinnen møtte i Inntrøndelag tingrett for fengslingsmøte torsdag. Hun er siktet for å ha utøvd grov kroppsskade på barnet sitt, som døde på sykehus etter at hun hadde fått store skader i hjemmet, natt til 26. juni i år.

Stefaren er siktet for samme forhold. Han ble varetektsfengslet for fire nye uker denne uken, med brev- og besøkskontroll.

Ville ha fire nye uker

Påtalemyndigheten ba også for moren om fortsatt varetektsfengsling i inntil fire uker, med brev- og besøkskontroll. Dette valgte Inntrøndelag tingrett å ikke følge, og de har begjært henne løslatt.

Kvinnen har også tidligere blitt begjørt løslatt, da Sør-Trøndelag tingrett i juli opphevet varetekten til moren. Den gang ble også kjennelsen anket, og påtalemyndigheten vant fram med fortsatt varetektsfengsling av moren.

Årsaken til at tingretten begjærer henne løslatt er at retten er i tvil om vilkårene for fortsatt varetektsfengsling er oppfylt. De mener blant annet at det ikke nødvendigvis er fare for bevisforspillelse eller unndragelsesfare – altså at kvinnen kan finne på å forlate Norge. Kvinnen har også slitt med både fysisk og psykisk sykdom under hele varetektsperioden, som nå er på tre måneder, og retten har derfor under tvil kommet fram til at fortsatt varetektsfengsling vil være et uforholdsmessig inngrep.

Blir i varetekt fram til anken

Politiadvokat Amund Sand forteller til Trønder-Avisa at de anker kjennelsen fra tingretten.

– Vi anker denne kjennelsen. Hun vil bli sittende i varetekt fram til anken er behandlet, sier Sand.

Det er usikkert om anken vil bli behandlet fredag, eller om det må vente til over helgen.

– Falt ut av sengen

Det var 28. juni at jenta (3), som er av utenlandsk opprinnelse, døde etter at hun ble funnet hardt skadd i hjemmet sitt i Overhalla. Moren til jenta og stefaren var begge hjemme med jenta da skaden oppsto.

To dager før, mandag 26. juni, fikk AMK-sentralen melding om at jenta på tre år var skadet. AMK rykket ut og legen som behandlet jenta slo umiddelbart alarm, og mente at hun måtte være utsatt for vold. Legen kontaktet barnevernet, som igjen varslet politiet – klokken 03.02.

Kort tid senere ble jenta fraktet til St. Olavs Hospital i luftambulanse med alvorlige hodeskader. Onsdag 28. juni døde hun av disse skadene.

Foreldrene har tidligere hevdet at skadene til jenta var en følge av at hun hadde falt ut av sengen og at helsepersonell hadde bedt foreldrene forsøke å riste liv i jenta da de ringte 113.