I finalen i knallhard ostekonkurranse

I dag ble det klart hvem som er finalister i konkurransen "Det norske måltid". I 13 forskjellige kategorier konkurrer produsenter fra hele landet. 12. januar blir det klart hvem av de tre i hver kategori som er vinneren.

Gangstad gårdsysteri er eneste i finalen som konkurrer i to forskjellige kategorier. De er med i finalen i årets ost med sin Granstubben rødkittost. Der konkurrerer de mot "Edel frue" fra Tingvollost, meieriet som ble laget verdens beste ost i fjor. De har også en annen nordtrøndersk konkurrent i Munkeby-osten fra mariaklosteret i Munkeby i Levanger. Den fikk gullmedalje i går i NM i gardsost i konkurranse med produkter fra 51 produsenter over hele landet.

Rødkittosten er allerede kåret til beste meieriprodukt på Trøndersk matfestival i år.

Konkurrer i is

Men også i kategorien foredlet meieriprodukt er Gangstad med. Der konkurrerer de med sin is med skjenning. Her er konkurransen ren trøndersk. Reins kloster stiller med solbæriskrem, mens Galåvolden på Røros stiller med multeiskrem.

En tredje nordtrøndersk bedrift er også i finalen. Skjenningen fra Røra bakeri er velkjent for den som spiser sodd på ekte inntrøndervis. Den har kommet i finalen i kategorien årets bakst.

Trangt nåløye

Det norske måltid er etablert for å få fram lokale, dyktige matprodusenter. Det er ikke enkelt å kommet il finalen. Først nå de gjennom en juryering. Det skjedde i august i Stavanger. Så har det vært seks delfinaler over hele landet. 14. september ble finalistene i årets kjøtt og årets øl kåret i Trondheim. Så samles de finaleproduktene og ganene til dommerne 24. oktober for å smake seg fram til vinnerne i alle 13 kategorier. Så offentliggjøres vinnerne 12. januar.