Jobbet med rusmisbrukere- pågrepet i narkotikasak

Politiet gikk til aksjon mot leiligheten til mannen i 40-årene på Innherred torsdag. Under ransakingen av boligen fant politiet 300 gram amfetamin.

Mannen har erkjent straffeskyld for oppbevaring av narkotikaen. Han ble fremstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett fredag.

Brukte narkoslang

Politiet er i en tidlig fase av etterforskningen, men tror allerede at mannen er en del av et narkotikanettverk. Det begrunnes blant annet med chattelogger på Messenger som politiet har sikret seg.

Bevismaterialet viser at vært i kontakt melom mannen og personer som politiet er kjent med fra i narkotikamiljøet. I kontakten mellom mannen og disse personene er det også brukt slang som er typisk for dette miljøet, går det fram av fengslingskjennelsen.

Jobbet i rusomsorg

Politiet tror at mannen har drevet omfattende salg av narkotika. Han er tidligere domfelt en rekke for narkotikaforhold, men tok et oppgjør med miljøet - og jobbet en periode innenfor rusomsorgen. De siste årene har han vært under rehabilitering.

Retten er enig med politiet i at den beslaglagte mengden er for stor til at det kan være til eget bruk.

I retten innrømmet mannen at han brukte narkotika sporadisk.

Tok betenkningstid

Mannen ble varetekstfengslet i fire uker, to av ukene med brev- og besøkskontroll. I denne perioden ønsker politiet å ettergå kontaktene som de har funnet mellom mannen og narkotikamiljøet.

Mannen ønsker å konferere med sin advokat Steinar Wiik Sørvik - før han tar stilling til om han skal anke fengslingen.