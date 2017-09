Kafé på Oslo Lufthavn stengt etter salmonellautbrudd

Mattilsynet har registrert åtte mulige tilfeller av salmonellasmitte mellom 10. og 25. august på flyplassen. Sju av de smittede sier de har besøkt kafeen, den siste har Mattilsynet ikke klart å få tak i. Kjeden har besluttet å stenge spisestedet inntil videre og desinfisere det.

– Utbruddet ser ut til å være over, opplyser seniorrådgiver Cathrine Signe Svindland i Mattilsynet. De samarbeider med Folkehelseinstituttet og Veterinærtilsynet i jakten på smittekilden.

– Det er ikke bestandig vi finner akkurat hva smittekilden er. Det kan være fra råvarene eller andre gjester som har vært smittet, sier Svindland til NTB.

Hun påpeker at det ikke trenger å være virksomhetens feil at smitten har oppstått og sier at Joe & the juice har gjennomført alle tiltak for at det ikke skal skje igjen.

Bare på Gardermoen

Kjeden opplyser at den bruker samme leverandør til alle sine 32 spisesteder rundt om i landet. I perioden der smitten har forekommet, har disse solgt over 40.000 sandwicher.

– Ettersom det ikke er meldt om smitte utenfor Gardermoen, er tilfellet isolert til flyplassen og det kan muligens knyttes til smitte fra mennesker, men det gjenstår å avklare, skriver selskapet, som også opplyser at en av deres egne ansatte ble syk 22. august, uten at han har fått noen diagnose.

Alle de ansatte blir testet og har fått lønnet permisjon, heter det i pressemeldingen.

Prøver og analyser

Mattilsynet varslet spisestedet torsdag og var på besøk for å ta prøver fredag. Svindland forklarer årsaken til at det har tatt såpass lang tid fra utbruddet skjedde til det nå blir satt inn tiltak slik:

– Vi er avhengig av at folk som er syke går til legen og tar en avføringsprøve. Den blir analysert på laboratorium før den blir sendt til Folkehelseinstituttet for å finne ut hvilken type det er, sier hun.

Seniorrådgiveren forteller at salmonellatypen det er snakk om er veldig sjelden, men at sykdomsforløpet er som med andre salmonellatyper. Det er snakk om en mage-/tarminfeksjon som gir feber, diaré og magesmerter.

Folkehelseinstituttet får hvert år melding om 900 til 1300 sykdomstilfeller i Norge, men de fleste er smittet i utlandet. Salmonellabakterien smitter i hovedsak gjennom mat. Det vanligste er at smitten kommer fra kjøttprodukter, men det kan også komme fra egg, melk, skalldyr, grønnsaker og krydder. Dessuten kan bakterien overføres fra person til person og fra dyr til mennesker.

– I Norge har vi lav forekomst av salmonella både i naturen, hos dyr og folk, sier Svindland.

