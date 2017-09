MC kjørte inn i bil på E6 i Vududalen

E6 i Vududalen er nå åpnet i ett felt etter at en MC-fører kjørte inn i en bil ved avkjøringa til vegen til Åsenfjord 400 meter nord for lysfabrikken i Vududalen klokka 1720. I en twittermelding skriver politiet at en bilfører skulle svinge av vegen og at føreren ikke så motorsykkelen som kom i mot. Bilen kom sørfra, mens motorsykkelen kom nordfra. Dermed kjørte motorsykkelen inn i høyre side på bilen da bilen svingte over kjørefeltet til MC-føreren.

MC-føreren var alene da han kjørte ut. Han var bevisst og fikk først hjelp av ambulansepersonale på stedet. En halv time etter ulykka ble MC-føreren kjørt til Sykehuset Levanger for videre behandling.

Politiet opplyser i en twitter-melding at mannen har moderate skader.