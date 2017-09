Kjørte inn i to biler i sentrum - politiet fant sjåføren sovende i bilen

Det var i 16-tiden søndag ettermiddag at poliiet fikk melding om at en bil hadde kjørt inn i to andre parkerte i biler i Verdal sentrum.

En patrulje dro til stedet og lette etter bilen og sjåføren, og etter en stund fant de ham - sovende i bilen utenfor huset sitt.

Mannen ble testet for promille av paturljen på stedet, og det ga et utslag på 2,3. En så høy promille kan gi blackouts og kraftig tap av motoriske ferdigheter.