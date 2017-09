LO sier ja til nye samtaler

– Jeg tror ikke arbeidsministeren kommer unna at dette blir et tema i lønnsoppgjøret også, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sendte før helgen nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon ut på høring. Samtidig slo hun fast at forhandlingene med partene i arbeidslivet snarest bør bli gjenopptatt.

– Det er opp til partene om vi kommer i gang igjen nå, men vi mener at vi ikke kan vente lenger, sa Hauglie til NTB.

Utålmodig

Forhandlingene om ny tjenestepensjon i offentlig sektor havarerte i fjor vår fordi LO, YS, Akademikerne og Unio ikke fikk gjennomslag for kravet om streikerett og tariffesting.

Nå tar arbeidsministeren et nytt initiativ overfor partene i arbeidslivet for å rydde det krevende spørsmålet av veien. Men Hauglie fastholder at det er uaktuelt for regjeringen å gå med på kravet fra fagbevegelsen om tariffesting og streikerett.

– AFP-ordningen er tariffestet i dag, men det som i dag ikke er en del av tariffavtalen, skal heller ikke inn i lønnsoppgjøret, sier hun.

Har en plan

I stedet for å gå med på kravet om streikerett, vil Hauglie forsøke å komme til enighet med organisasjonene i egne forhandlinger og gi dem tid til å forankre en avtale hos medlemmene, før saken sendes til Stortinget.

– Det er utenkelig at regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget som organisasjonene ikke stiller seg bak. Det vil uansett ikke gå igjennom. Nå ønsker jeg å innkalle til første forhandlingsmøte så raskt som praktisk mulig, og jeg regner med at organisasjonene takker ja til den invitasjonen, sier Hauglie.

Avviser ikke

LO takker ja til invitasjonen til nye møter med regjeringen.

– Det var Hauglie selv som kastet inn håndkleet. Når hun nå tar et slikt initiativ, er det klart at vi stiller opp, sier Peggy Hessen Følsvik.

LO-nestlederen fastholder at LOs utgangspunkt for forhandlingene er at de må sluttføres i hovedoppgjøret neste år. Nye samordningsregler er noe LO har etterspurt, men det konkrete innholdet i forslaget har organisasjonen ennå ikke tatt stilling til.

Ifølge departementet vil de nye samordningsreglene bidra til noe lavere samlet kompensasjon enn samordning med gammel folketrygd innebærer. Samtlige er sikret minst 66 prosent av sluttlønna i pensjon, men snittet reduseres noe, fra 71 prosent i den gamle ordningen til 70 prosent nå.

(©NTB)