Ni til sykehus etter rekkehusbrann

Brannen i et rekkehus i K-feltet i Vinne i natt spredte seg raskt. Politiet fikk melding om brannen klokka tre i natt. Da politiet kom til stedet var to leiligheter overtent. Det er totalt 12 boenheter i rekkehuset, som ble bygget på 1970-tallet. Det brant heftigst i endeleiligheten.

– Det var meget hektisk på brannstedet i natt. Politiet måtte vekke mange og få dem ut av husene sine. Vi mener at vi har oversikt over alle som var i leilighetene, og at ingen er savnet, sier operasjonsleder Lars Letnes hos politiet i Trøndelag.

Ukjent årsak

Rekkehuset består av seks seksjoner med leiligheter oppe og nede. I noen av leilighetene var ingen hjemme, i andre hadde beboerne helgebesøk.

– Derfor var det meget uoversiktlig, forteller Lars Letnes. Han sier at mange av leilighetene er vann og røykskader, mens de største brannskadene er i de fire endeleilighetene.

– Skadene er så store at ingen av leilighetene er beboelige.

– Vet dere noe om brannårsaken?

– Det er det for tidlig å si noe om. Nå må vi konsentrere oss om å få avhørt de som bor i leilighetene. Vi har krimtekniker på jobb søndag, men jeg tror det er for tidlig å gå inn i branntomta i dag, sier han.

Dramatikk

Verdal kommune satte krisestab og opprettet mottakssenter på Verdal hotell. Der kom det inn åtte personer.

– Et eldre ektepar ba om overnatting på hotellet. De andre dro til familie, sier ordfører Bjørn Iversen i Verdal. Han forteller om dramatikken.

– Mange ble vekket av at politiet hamret på dører og vinduer. Noen måtte forlate huset i morgenkåpa, og uten høreapparater de er avhengige av for å gjøre seg forstått. Folk fikk ikke med seg medisiner de er avhengige av. Det er godt å se at det kommunale apparatet fungerer slik at vi får hjulpet dem, sier han.