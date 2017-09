Ny travbane i Malvik

Det har generalforsamlingen i Midt-Norge travselskap bestemt, ifølge NRK Trøndelag. Etter fem år med utredninger og stor uenighet i travmiljøet i Midt-Norge fulgte i dag generalforsamlingen innstillingen fra styret i travselskapet i Midt-Norge. Malvik fikk 45 av de 66 stemmene.

De siste kostnadsoverslagene viser at travbanen i Malvik kommer til å koste 269 millioner kroner. Det dyreste alternativet var Melhus med 330 millioner. Billigst var det å bygge i Orkdal.

Styret i Midt- Norge travselskap har vært delt. Alternativene har vært Klæbu, Melhus, Orkdal eller Malvik. Fire av styremedlemmene har gått for Malvik med et reserveanlegg i Orkdal. De tre andre har gått for Klæbu og Melhus. Dermed var det full splittelse før avgjørelsen ble tatt.

Banen er tenkt plassert ved Leistadkrysset, tett ved E6. Reservearena blir Orkdal. Det ble vedtatt med 37 stemmer.

Jordvern

Likevel er det ikke sikkert at travbanen blir bygd i Malvik. 80 dekar av travbanen skal ligge på dyrka mark. Jordvernet blir bare sterkere og sterkere, og myndighetene har ikke avgjort om området kan omreguleres til travbane. Travselskapet har tatt på seg ansvaret å erstatte dyrkajorda som blir tatt med like mye dyrka mark et annet sted. Tomteområdet de har opsjon på er på 150 dekar. Utbyggingen av E6 kan gi travselskapet tilgang på gratis fyllmasse, står det i utredningen før dagens generalforsamling. Først ved årsskiftet 2018/2019 kan byggingen starte, og målet er å være ferdig midt på året i 2020.

Malvik sammen med Melhus vurderes å være de mest usikre stedene å plassere en travbane på. Klæbu er det enkleste stedet å bygge.