Politiet slår fast at brannen startet i andre etasje

Etterforskningsleder Tor Klevmo ved Levanger lensmannskontor sier at politiet har avhørt flere vitner søndag.

- Ut fra dette kan vi si at brannen startet i andre etasje i endeleiligheten. Her var det en mann som reddet seg ut i siste liten, sier Klevmo.

Brant i stua

Ifølge politiet hadde det også vært fest i denne leiligheten tidligere på kvelden og natta.

- Mannen har forklart at han krøp langs golvet for å komme seg ut i sikkerhet. Da brant det bak ham i stua, sier Klevmo.

Mulig uaktsomhet

Politiet har foreløpig ikke mistanke om at brannen er påsatt.

- Det er for tidlig å si noe om brannårsaken. Vi har hatt en krimtekniker på stedet, men han har kun sikret bilder utenfra. To tenikere starter undersøkelser i morgen, hvis det er forsvarlig. Det kan både være varme og fare for nedfall, sier Klevmo.

Han bekrefter også at mulig uaktsomhet vil være tema i den videre etterforskningen.

Flere skal avhøres

- Vi fortsetter med flere avhør utover dagen søndag og i morgen. Det er flere vi ennå ikke har fåtte snakket med, blant annet personer som var sykehuset og evakuerte som var på hotellet, sier Klevmo.