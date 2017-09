Sørlia-drapet for retten i dag

Rettssaken etter drapet i Sørlia starter i dag i Inntrøndelag tingrett. Den tiltalte mannen, som da var 24 år gammel, drepte sin far på åpen gate i et boligfelt i Sørlia i Steinkjer på ettermiddagen 30. mars i år.

I rettssaken vil det bli lagt ned påstand om at mannen blir overført til tvunget psykisk helsevern. Dersom retten følger denne påstanden, blir altså ikke 25-åringen straffet for drapet, men tvunget til å være under behandling for sin psykiske lidelse.

I Norge kan man kun dømmes til straff dersom man har vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Den tiltalte 25-åringen forklarte i juni at han husket drapshandlingen, og han har hele tiden erkjent de faktiske forholdene.