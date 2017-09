18-åring kjørte 126 km/t i 60-sonen i boligstrøk

Kjøringen fant sted en søndagskveld i juli i år ved Lysthaugen i Verdal. Da kjørte han inn i en laserkontroll som var rigget opp i 60-sonen ved boligfeltet.

For ungdommen ble kjøringen er lærepenge, noen få måneder etter at han fikk førerkortet. Han gikk på å få saken avgjort som tilståelsessak, men fikk ikke mildere behandling av den grunn.

Rettspraksis tilsier ubetinget fengsel for en så kraftig fartsovertredelsen. Inntrøndelag tingrett var enig med påtalemyndigheten i at riktig straff er 21 dagers ubetinget fengsel for kjøringen.

18-åringen ble også fradømt førerkortet i 24 måneder, to år - og må også kjøre opp på nytt etterpå.